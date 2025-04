La cronaca in diretta di Inter-Bayern Monaco: segui la partita live

Il 16 aprile 2025 è in programma Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A San Siro, i nerazzurri hanno bisogno almeno di un pareggio per conquistare la qualificazione alle semifinali, dopo la vittoria per 2-1 dell’andata.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Bayern Monaco. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Bayern Monaco: segui il ritorno dei quarti di Champions League

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 40 Urbig; 27 Laimer, 15 Dier, 3 Kim, 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka; 17 Olise, 25 Muller, 10 Sané; 9 Kane.

A disposizione: 18 Peretz, 48, 7 Gnabry, 11 Coman, 16 Palhinha, 22 Guerreiro, 23 Boey, 24 Vidovic, 41 Kusi-Asare, 45 Pavlovic, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.

Arbitro: SLAVKO VINCIC (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Matej Jug (SVN)

VAR: Alen Borošak (SVN)

Assistente VAR: Dennis Higler (NED)

SQUALIFICATI

Inter: –

Bayern Monaco: –

DIFFIDATI

Inter: Lautaro, Mkhitaryan, Barella, Bastoni, Dumfries, Pavard e Inzaghi (allenatore)

Bayern Monaco: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sané