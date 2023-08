Sono le ore dell’ottimismo in casa Inter per Benjamin Pavard. Con cautela, ma con fiducia, si prosegue in un affare che nella giornata di ieri ha vissuto un altro momento di svolta, rappresentato dal nuovo contatto tra le due società nel quale i vertici del Bayern Monaco avrebbe confermato ai dirigenti nerazzurri di essere vicini alla chiusura dell’acquisto di un nuovo difensore (probabilmente Chalobah del Chelsea) che, nei fatti, darà il via libera alla partenza del francese. L’accordo tra le parti è stato raggiunto da giorni e secondo La Gazzetta dello Sport lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per lo sbarco a Milano del “difensore importantissimo” richiesto a gran voce dal tecnico Inzaghi. Lo stesso quotidiano riferisce che gli uomini mercato interisti non hanno affondato il colpo per un piano B, puntando con decisione sul giocatore del Bayern.

L’opinione di Passione Inter

Operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus, al giocatore contratto di cinque anni a circa 4 milioni. Affare decisamente oneroso per un calciatore in scadenza di contratto nel 2024, ma il valore tecnico e lo spessore internazionale di Pavard non sono in discussione e l’Inter, è bene ricordarlo, deve sostituire Skriniar, una colonna della difesa interista e vecchio candidato alla fascia da capitano.