Sono ore caldissime per il mercato dell’Inter in difesa con il nome di Benjamin Pavard che infiamma la piazza nerazzurra. Dopo le parole in conferenza stampa di Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, nel pomeriggio di oggi si registrano movimenti che inducono a far sperare gli interisti. Il difensore francese infatti, riferisce il giornalista Nico Linner di BILD, non è ancora sceso in campo con i compagni per l’allenamento odierno. Nel frattempo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio conferma notizie provenienti dalla Germania secondo le quali il Bayern sta spingendo in questo momento per Trevoh Chalobah del Chelsea che sarebbe stato individuato come rimpiazzo proprio di Pavard. “Cresce la fiducia in casa Inter per l’arrivo del francese” scrive Di Marzio. Il giornalista di Sky Matteo Barzaghi aggiunge che la dirigenza interista avrebbe avuto ulteriori rassicurazioni oltre all’accordo trovato da giorni con club e giocatore.

Aggiornamento 19.15 – Sempre dalla Germania il giornalista Nico Linner riferisce che Pavard ha saltato l’intera seduta di allenamento per un dolore alla schiena.