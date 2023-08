Ore molto importanti per il mercato dell’Inter alla ricerca di un “difensore importantissimo” da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Le parole del tecnico del Bayern Monaco Tuchel hanno aumentato i dubbi all’interno del braccio di ferro per Benjamin Pavard, obiettivo dichiarato della dirigenza nerazzurra che continua a spingere per il francese ma non vuole farsi cogliere impreparata a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Per questo motivo, secondo quanto riferisce il portale Tuttomercatoweb, l’Inter avrebbe riallacciato i contatti per l’olandese Schuurs del Torino che piace da tempo ai dirigenti ed all’allenatore e potrebbe tornare ad essere un nome caldo come piano B nel caso naufragasse l’operazione Pavard. Sull’ex Ajax ci sarebbero anche società inglesi e il Toro sta già valutando dei possibili sostituti.