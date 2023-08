È in corso un vero e proprio braccio di ferro per Benjamin Pavard. L’Inter spinge per il difensore del Bayern Monaco che, però, soprattutto il tecnico Thomas Tuchel sta cercando di trattenere. La conferma arriva direttamente dall’allenatore che, in conferenza stampa, ha spiegato: “Pavard ha chiesto la cessione, ma lo apprezziamo molto, ci vuole un sostituto. La richiesta mi è arrivata molto tardi, la cosa mi ha sorpreso un po’, dobbiamo pensare agli interessi del nostro club. Allo stato attuale, continuerò a lavorare con lui”.

L’opinione di Passione Inter

Al momento continuano ad arrivarci conferme sull’accordo tra Inter, Bayern e giocatore già raggiunto, per cui come raccontiamo da inizio settimana e conferma Tuchel, l’ostacolo principale è rappresentato proprio dalla mancanza di un sostituto per i bavaresi. Non abbiamo notizia di un ultimatum da parte del club nerazzurro che, chiaramente, da inizio settimana prossima dovrà iniziare a guardarsi attorno in caso di mancata fumata bianca per il francese. Schuurs e Tanganga sono i nomi che circolano in questo momento come principali alternative.