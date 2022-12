L’Inter cerca la soluzione per riscattare Bellanova: contropartita per il Cagliari?

Secondo Tuttosport infatti, l'Inter, pur volendo il cartellino di Bellanova, vorrebbe uno sconto sui 7 milioni pattuiti inizialmente con il Cagliari. Le condizioni delle casse societarie infatti non consentono investimenti tanto onerosi su quella che, a conti fatti, al momento è una scommessa, non un titolare. L'obbiettivo nerazzurro è di far abbassare le pretese al Cagliari, magari inserendo una contropartita tecnica come parziale "indennizzo". In tal senso non è da sottovalutare la presenza del giovanissimo prodotto del vivaio interista Carboni in prestito a Cagliari. L'Inter potrebbe far leva sul talento argentino, magari rinnovando il prestito o cedendo una parte del suo cartellino, in modo da ottenere in cambio uno sconto immediato su Bellanova.