Inter-Benzema, Romano RIVELA: “Ecco la verità sulla trattativa”

Nel pomeriggio di ieri, si i è parlato di un possibile interesse dell’Inter per Karim Benzema, la cui avventura saudita all’Al-Ittihad non sta andando nel migliore dei modi, tanto che un suo possibile addio già a gennaio è tutt’altro che improbabile.

La bomba di mercato, in particolare, è stata lancia dall’ex portiere francese, Sebastian Frey. A fare chiarezza su queste voci, però, ci ha pensato Fabrizio Romano, ospite di TV Play su Twitch. L’esperto di calciomercato, infatti, ha smentito le ipotesi di una trattativa, affermando come nulla si stia muovendo per portare Benzema all’Inter.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione Benzema, per quanto affascinante dal punto di vista tecnico, si è da subito presentata irrealistica sul piano economico, visto l’ingaggio percepito dal francese in terra saudita. Sul campo il giocatore è indiscutibile ed è chiaro che un suo arrivo sarebbe un qualcosa di clamoroso, nonostante gli ultimi mesi passati lontano dal calcio europeo.