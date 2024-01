In diretta da Riyad, Henrikh Mkhitaryan e Simone Inzaghi hanno risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida tra Inter e Lazio, semifinale di Supercoppa, in programma domani sera alle ore 20 italiane. Di seguito le loro parole.

MKHITARYAN

NUOVO FORMAT – “La prima volta che gioca la Supercoppa con questo format, ma è qualcosa di nuovo e interessante. Faremo il meglio per vincere e per andare in finale. Ho vinto 22 trofei e voglio vincere ancora. Non sarà semplice, ma faremo il nostro meglio. Sappiamo dove vogliamo arrivare e vincere trofei è sempre bello e ci fa felici”.

PARTITA IN MENO – “Per me è la prima volta che ci sarà il problema di avere una partita in meno. La cosa più importante è vincere domani e andare in finale. Non sarà semplice, ma faremo del nostro meglio”.

BUCHANAN – “Un ragazzo molto bravo e timido. Ha bisogno di tempo per capire la squadra, il modo in cui giochiamo, la linuga e la nuova cultura. Ovviamente ha qualità e l’abbiamo visto negli allenamenti. Ha velocità e tecnica”.

VITTORIA – “Vincere il trofeo è un piacere, ma non lo abbiamo ancora vinto e poi penseremo alla prossima gara. Ora dobiamo vincere la semifinale e poi capiremo come reagire”.

ARABIA – “C’è grande impegno qui in Arabia Saudita. Ci vorrà tempo, perché ci vorrà tempo per correggere un po’ di cose, a partire dalle infrastrutture. Tra 5-6 anni si vedranno i risultati, ma ci sono i presupposti”.

LAZIO – “Abbiamo sempre avuto partite difficili con la Lazio. Dovremo fare del nostro meglio e essere concentrati su quello che dobbbiamo fare per vincere. Non sarà semplice per due motivi: perché abbiamo di fronte una squadra forte e perché è una semifinale e tutti vogliono arrivare in finale”.

INZAGHI

SUPERCOPPA – “La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale, che l’Inter ha vinto in questi ultimi 2 anni e che vuole rivincere, ma ci saranno anche Lazio, Fiorentina e Napoli che vorranno vincerlo. Faremo del nostro meglio”.

ATTACCO – “Mercato attaccanti? Ho una società importante alle spalle che ci sta pensando. Io sono molto soddisfatto dei 4 attaccanti che abbiamo in rosa”.

SCELTE DI FORMAZIONE – “Ho ancora un allenamento e mezzo per fare le mie scelte. Dovrò fare delle valutazioni molto attente. Ieri c’erano tutti i ragazzi e dovrò fare delle scelte. Chiaramente essendo una finale in 2 partite dovrà essere giocata attentamente, ma ora penso alla partita di domani”.

PRESSIONI – “Per giocare all’Inter bisogna essere abituati a essere teste di serie e ad avere ambizioni. Qui c’è in palio il primo trofeo stagionale. Domani affronteremo un avversario difficile, in forma e che ci ha sempre creato difficoltà”.

ALLEGRI – “Ho sentito e letto qualcosa delle dichiarazioni di Allegri. Credo sia la normale dialettica del mondo del calcio. Sono in questo mondo da tanto e lo conosco. In campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juve, ma non dimenticherei anche il Milan, che è lì a pochi punti. Per me nella lotta Scudetto c’è anche il Milan”.

PARTITA IN MENO – “Si tiene in conto. Bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita. Nella mia carriera è una cosa che ricorre spesso, già ai tempi della Lazio. Questa cosa noi allenatori sappiamo che può succedere”.

LUKAKU – “Mancato voto di Lukaku? Non sarebbe giusto contestare una sua votazione perché ha votato 3 colleghi bravissimi. Lunedì sera a Londra non ero solo, perché ero insieme allo staff, ai dirigenti, al presidente e ai ragazzi che mi hanno permesso di arrivare lì. Sono contento di essere stato nominato”.

CAMPIONATO – “Il potere logora chi ce l’ha o chi non ce l’ha? Dipende dai punti di vista. Sono contento di quello fatto fin qui in tutte le partite e se potessi tornare indietro rifarei solo il risultato della partita con il Bologna, perché abbiamo perso in modo immeritato e avremmo meritato molto di più”.

PASSATO LAZIO – “Per me la partita con la Lazio non sarà mai come contro tutte le altre: mi hanno fatto diventare uomo, prima da giocatore e poi da allenatore”.

LAZIO – “La Lazio ci ha creato parecchie difficoltà anche nell’ultima partita di campionato. Hanno fatto 5 vittorie consecutive tra cui un Derby”.

NUOVO FORMAT – “Domani sarà un format nuovo per tutti perché non sarà a gara secca. Sappiamo che non ci saranno i supplementari e in caso di pareggio si andrà subito ai rigori e ci stiamo preparando anche a quella evenienza”.

LOTTA SCUDETTO – “Adesso mi concentrei sulla Supercoppa, poi per lo Scudetto stiamo facendo un ottimo percorso con 51 punti su 60, ma abbiamo un’altra grandissima squadra come la Juventus che sta facendo un percorso analogo e con il Milan che è in un buon momento”.

TIFOSI ARABI – “Ai tifosi arabi dell’Inter dico di sostenerci come hanno fatto lo scorso anno e speriamo di poterli rendere felici come abbiamo già fatto”.