L’Inter deve FINANZIARE il mercato: ecco chi sarà SACRIFICATO

Il mercato dell’Inter per l’estate è già attivo, con i nerazzurri a lavoro su alcuni profili a parametro zero. Al tempo stesso, i nerazzurri stanno preparando anche qualche mossa in uscita, soprattutto in caso di permanenza di Zhang, con il bisogno di mantenere la strategia della sostenibilità e dell’autosostentamento.

In questo senso, allora, a giugno servirà un sacrificio per fare cassa e finanziare il mercato. Il nome prescelto, come scrive Tuttosport, è quello di Denzel Dumfries. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sembra essere lontano e gli Europei potrebbero essere un’occasione per far lievitare ulteriormente la sua valutazione.

La speranza, allora, è di attrarre interesse soprattutto dalla Premier League, con una valutazione dell’esterno che potrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’Inter, che perderebbe un titolare, spera nella crescita di Buchanan in questi mesi, per poi prendere definitivamente il posto dell’olandese.

L’opinione di Passione Inter

Grazie ai risultati ottenuti sul campo e all’aumento degli introiti, l’Inter dovrebbe essere costretta a un solo sacrificio importante nel mercato di gennaio. Tra i tanti titolari della squadra di Inzaghi, Dumfries sembra essere effettivamente il più rimpiazzabile. A quel punto, chiaramente, il solo Buchanan non basterà più e servirà tornare sul mercato per completare la fascia destra.