ADDIO vicino per DUMFRIES: l’Inter ha già il SOSTITUTO

Il futuro di Dumfries all’Inter sembra essere in bilico, visti anche i forti rallentamenti per il rinnovo del contratto. Per questo motivo una sua cessione è tutt’altro che da escludere, vista anche la necessità dei nerazzurri di fare cassa per poter poi investire sul mercato.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il nome principale sul taccuino dell’Inter sembra essere quello di Emil Holm dell’Atalanta. Nelle ultime 4 partite dei bergamaschi è partito titolare, andando anche a segno con un gol. Nei prossimi mesi, allora, i nerazzurri monitoreranno con attenzione la sua crescita per capire poi se e come investire su di lui.

L’Atalanta, che ha pagato 2,5 milioni di euro prestito, con un riscatto fissato a 8,5 milioni di euro. A quel punto, però, potrebbe entrare in scena proprio Ausilio, che segue con attenzione il giocatore già dai tempi dello Spezia.

Molto del futuro della fascia destra dell’Inter dipenderà anche dall’impatto di Buchanan nei prossimi mesi. A prescindere da ciò, se Dumfries dovesse essere ceduto, un intervento sul mercato sarebbe inevitabile per completare un reparto che a quel punto potrebbe contare solo sul canadese ed eventualmente su Darmian.