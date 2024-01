La battutta di Allegri INFASTIDISCE l’Inter: ecco la REAZIONE

Inaspettate come un fulmine a ciel sereno, le parole di Allegri sulle guardie e i ladri al termine di Juventus-Sassuolo sono giunte inevitabilmente anche alle orecchie del mondo Inter, atterrato in quelle ore in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Dichiarazioni che, come racconta La Gazzetta dello Sport, non hanno fatto piacere alla dirigenza nerazzurra, che ha trovato la battuta dell’allenatore bianconero di cattivo gusto, viste anche le recenti polemiche arbitrali riguardanti l’Inter.

Tuttavia, in questo momento c’è la convinzione che non serva rispondere, per non farsi trascinare all’interno di sterili diatribe, specie in un momento delicato della stagione. D’altronde, la convinzione della dirigenza interista è che la Juventus stia giocando un po’ “a nascondino”, cercando di scaricare gran parte della pressione sulla capolista.

L’opinione di Passione Inter

Anche se involontaria (sebbene venga difficile crederlo), la battuta di Allegri è stata abbastanza infelice per modi e tempistiche, visto il contesto polemico che ha avvolto l’Inter nelle ultime settimane. L’intenzione della Juventus sembra chiara: mettere in difficoltà i nerazzurri sul piano psicologico. Inzaghi, allora, dovrà essere bravo a mantenere la propria squadra focalizzata sul campo.