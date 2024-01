Taremi è UFFICIOSAMENTE dell’Inter: le CIFRE della trattativa

Prosegue il lavoro sottotraccia della dirigenza dell’Inter, che sta lavorando per chiudere già nelle prossime settimane alcuni colpi in vista del mercato estivo. L’esempio perfetto è la trattativa con Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto e promesso sposo dei nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, infatti, l’arrivo dell’attaccante iraniano è ormai ufficioso, dal momento che le parti sono giunte all’accordo e rimangono da sistemare solo alcuni dettagli. Taremi, allora, dovrebbe firmare un contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno.

Inoltre, nell’accordo sarà previsto anche un bonus alla firma, oltre a una commissione per l’agente del giocatore. La stretta di mano defintivia, allora, dovrebbe arrivare al termine della Coppa d’Asia, quando le parti si rincontreranno per definire il tutto.

L’opinione di Passione Inter

Taremi è da tempo il principale obiettivo dell’Inter per l’attacco e il suo arrivo in estate darà maggiore profondità ed esperienza internazionale alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. L’iraniano non è più un giocatore di primo pelo, ma nelle ultime stagioni ha dimostratto di essere un profilo di valore assoluto, specie se a costo zero.