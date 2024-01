VIDEO – Quando Benzema disse: “Alla PlayStation scelgo l’Inter”

Si è parlato molto nelle ultime ore del possibile interesse dell’Inter per Karim Benzema, la cui esperienza in Arabia Saudita sembra essere agli sgoccioli. Una trattativa che ha subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi interisti, alimentato da una vecchia intervista dell’attaccante francese.

Come si può vedere nello spezzone qui sotto, infatti, in passato Benzema ha rivelato come alla PlayStation lui scegliesse sempre l’Inter per giocare. Una risposta che non dice molto sulla trattativa, ma che potrebbe essere un indizio sul possibile interesse del francese a vestire i colori nerazzurri.

Questo il video dell’intervista: