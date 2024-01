Arrivo a pari punti: ecco chi vince lo Scudetto tra Inter e Juve

L’Inter è focalizzata sull’imminente impegno in Supercoppa, ma il duello Scudetto con la Juventus continua a trovare spazio nei pensieri dei nerazzurri, specie dopo le parole di Allegri. Una lotta serrata che, vista la forte vicinanza tra le due squadre, non esclude lo scenario di un possibile arrivo a pari punti. le due squadre distanti a pochi punti.

Cosa accadrebbe? In caso di arrivo a pari punti a decidere la vincitrice dello Scudetto sarebbe uno spareggio in gara secca, in casa della squadra avanti negli scontri diretti. Visto il pareggio per 1-1 dell’andata, il ritorno a San Siro potrebbe essere decisivo in questo senso.

In caso di parità negli scontri diretti, la gara andrebbe giocata in campo neutro. Un’ipotesi che, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe verificarsi ugualmente per motivi di ordine pubblico.