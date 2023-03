Cercasi nuovo bomber: l’Inter va a caccia in… Turchia

Mateo Retegui e Khvicha Kvaratskhelia insegnano: a volte i giocatori buoni sono nascosti nelle squadre e nei campionati più inaspettati. Infatti, il bomber azzurro milita nella squadra (il Tigre) che attualmente occupa la 21esima posizione (su 28) nella Primera División argentina, mentre la stella del Napoli giocava in patria, in Georgia, nella sconosciuta Dinamo Batumi (prima invece nel Rubin Kazan, di certo non un top club). E allora l’Inter adesso spera di avere la stessa fortuna: nel mirino, secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, è stato messo Haji Wright, attaccante dell’Antalyaspor, squadra della Super Lig turca.

IL PROFILO – Il 24enne statunitense è finito nei radar di Marotta e Ausilio: i suoi 12 gol in 19 partite – il 37,5% delle reti segnate dalla squadra portano la sua firma – non sono passati inosservati. Il centravanti della Nazionale americana, con la quale ha realizzato 2 centri in 7 presenze, dopo aver girovagato senza grande successo per mezza Europa tra Germania, Olanda e Danimarca, adesso sembra aver trovato la sua dimensione in Turchia: oltre all’ottimo rendimento di questa stagione, vanno segnalati anche i 14 sigilli messi a segno in quella passata, sempre nell’Antalyaspor.

Al momento tra l’Inter e Wright sembra esserci stato un semplice contatto, nulla di più. Ma visto che in estate l’attacco nerazzurro potrebbe andare incontro a un grande rinnovamento, anche il centravanti classe 1998 è stato aggiunto alla lista dei possibili acquisti. E chissà che non sia proprio lui il prossimo Retegui o il nuovo Kvaratskhelia.