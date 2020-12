Mercato – C’è una promessa tra Inter e Cagliari per la cessione di Nainggolan

Ci si aspettava una forte accelerata del Cagliari per il mercato di gennaio nei confronti di Radja Nainggolan e così è stato. A convincere Giulini ad affrettare i tempi è stato soprattutto il brutto infortunio di Rog, che proprio nella giornata di ieri – in cui il belga sbarcava in Sardegna – si è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo il prestito della passata stagione, il Ninja vestirà la maglia del club rossoblù per la terza volta in carriera.

In questo momento, come sottolineato stamattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Inter e Cagliari hanno approfittato dei buoni rapporti per stabilire un prestito secco. Il club sardo pagherà comunque quasi interamente l’ingaggio del calciatore, mentre per fine stagione le due società hanno strappato già la promessa di rincontrarsi e discutere una volta per tutte il passaggio a titolo definitivo di Nainggolan in Sardegna. L’Inter, così facendo, potrebbe sfruttare l’occasione per tirare fuori l’argomento Cragno, individuato tra i candidati per raccogliere l’eredità di Handanovic tra i pali.

