Inter-Crotone, Conte riabbraccia Sanchez. Vecino ad un passo dal ritorno in gruppo

Si aprirà con due buone notizie il 2021 dell’Inter di Antonio Conte. La prima riguarda il recupero di Alexis Sanchez che, tornato ad allenarsi insieme al gruppo ad Appiano Gentile, verrà convocato nella prima sfida dell’anno in campionato contro il Crotone. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centravanti cileno ha smaltito l’infortunio che gli aveva fatto saltare gli ultimi incontri del 2020 ed è pronto per poter partire quantomeno dalla panchina in vista di domenica a San Siro.

Le seconda buona notizia, invece, si riferisce al prezioso rientro di Matias Vecino. Il calciatore è fuori dall’intervento al menisco dello scorso 21 luglio, mentre la sua ultima apparizione in campo risale all’8 luglio, quando contro l’Hellas Verona giocò i 20 minuti finali prendendo il posto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista uruguagio può tornare molto utile nelle rotazioni di Conte in vista della seconda parte di stagione. Nonostante le voci di mercato sul suo conto, l’uomo simbolo dei momenti importanti dell’Inter avrà ancora voglia e spazio per poter dire la sua in questa annata.

