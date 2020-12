CdS – Attesa per l’incontro Gomez-Percassi: l’Inter sarà la prima ad essere informata. Un giovane nell’operazione?

E’ schizzata nelle ultime ore in pole position l’Inter nella corsa al Papu Gomez. Il fantasista argentino ha rotto ormai da settimane sia con Gasperini che con l’Atalanta e sta solamente aspettando l’incontro tra il proprio agente Riso e la proprietà prima di prendere una scelta sul suo futuro. Da ieri si vocifera che il calciatore abbia già raggiunto un accordo per l’ingaggio con il club interista, anche se il vero ostacolo sarebbe eventualmente intavolare una trattativa proprio coi bergamaschi.

Come ricordato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’Inter vorrà condurre l’operazione a costo zero o quasi, e sarà il primo club ad essere avvisato una volta che l’entourage di Gomez avrà avuto l’atteso colloquio con l’Atalanta. Nelle ultime ore circola l’ipotesi di un possibile inserimento di calciatori come Gagliardini e Pinamonti all’interno della trattativa, o semplicemente di un giovane da girare alla Dea per colmare la valutazione economica dell’argentino.

