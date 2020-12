Mercato – Il Genoa torna alla carica per Pinamonti: l’Inter apre alla cessione

In attesa che l’Inter riesca a trovare un profilo adatto per il ruolo di vice Lukaku, il club nerazzurro sta cercando di liberare la casella del quarto attaccante al momento occupata da Andrea Pinamonti. Per quanto riguarda il centravanti interista potrebbe non andare in porto l’idea di uno scambio alla pari con il Parma, che l’Inter aveva pensato come stratagemma per arrivare a Gervinho. Secondo il Corriere dello Sport, però, potrebbe presto spuntare una nuova pretendente pronta a dare una sistemazione al ragazzo.

Ballardini, arrivato da pochi giorni al Genoa, avrebbe indicato il nome di Andrea Pinamonti per l’attacco nel caso in cui dovesse partire Scamacca. Il tecnico conosce già il giovane centravanti e sarebbe lieto di riabbracciarlo anche solo in prestito. L’Inter, con la partenza del classe 1999, andrebbe subito sul mercato alla ricerca di un sostituto preferibilmente a costo zero. In questo senso, le principali candidature ad oggi portano ai nomi del Papu Gomez e di Origi in prestito dal Liverpool.

