Il Messaggero – Conte ci riprova per Dzeko. Conference-call con l’agente Martina: la strategia dell’Inter

Antonio Conte ha cercato in tutti i modi, sia al Chelsea che all’Inter, di farsi regalare Edin Dzeko ma il tecnico nerazzurro non è mai riuscito a portare al termine la propria missione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Conte non ha perso le speranze e sarebbe tornato alla carica ancora una volta per l’attaccante della Roma in vista della finestra invernale di calciomercato.

Per l’allenatore salentino, il centravanti bosniaco resta l’unico giocatore in grado di sostituire Lukaku, senza farlo rimpiangere, ma anche perfetto per giocarci insieme e lo avrebbe fatto ancora una volta presente nel summit di mercato che si è tenuto nei giorni scorsi ad Appiano con la dirigenza.

Alla conference-call avrebbe partecipato anche Silvano Martina, referente italiano di Dzeko. Soltanto una volta sistemato Eriksen in uscita, l’Inter potrà pensare al bosniaco. E la Roma? Difficilmente Fonseca si priverà del suo bomber a questo punto della stagione ma Dzeko compirà 35 anni il prossimo anno ed è un dato che non può essere sottovalutato. In caso di partenza, la dirigenza giallorossa dovrà regalare al proprio tecnico un nuovo attaccante. I nomi restano quelli di Milik, Vlahovic e Scamacca.

