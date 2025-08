Non si allena con l’Inter: “Ad un passo dalla cessione”

Sono stati diversi gli spunti apprezzati nella giornata di ieri in occasione della prima amichevole estiva disputata dall’Inter. Nel test in famiglia con i ragazzi dell’U23, la squadra di Cristian Chivu ha ottenuto un incoraggiante 7-2 mostrando subito spunti interessanti che verranno senz’altro approfonditi in occasione dei prossimi impegni.

Ricordando che mancano solamente venti giorni allo start ufficiale del campionato, l’Inter dovrà disputare altre tre amichevoli per cercare di trovare la miglior condizione nel minor tempo possibile. In questo senso, sarà indispensabile portare tutti alla stesso livello e recuperare chi ancora è indietro rispetto ai compagni.

Bisseck e Zielinski, ad esempio, non hanno preso parte all’amichevole per precauzione: entrambi sono reduci da due infortuni dallo scorso Mondiale e fisicamente non sono ancora al top. Discorso diverso per Frattesi che inizierà a lavorare solamente da questa settimana a causa dell’intervento chirurgico cui si è sottoposto nelle scorse settimane.

Altro calciatore che non ha preso parte all’amichevole per ragioni di mercato, è Sebastiano Esposito. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante si è allenato a parte nella giornata di ieri ed “è a un passo dal Cagliari”. La sua cessione, dunque, sta finalmente per sbloccarsi.