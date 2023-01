Inter, asse sempre caldo con il Chelsea: Dumfries è la chiave per Lukaku?

Secondo Corriere dello Sport, per quanto l'addio all'olandese sembra scritto per giugno, non è impossibile che i nerazzurri possano anticipare la cessione già a gennaio. In questo modo l'Inter farebbe un favore al Chelsea, che al momento ha James fermo ai box per infortunio. Il piano potrebbe quindi essere quello di ottenere in cambio un grosso sconto sul prestito di Lukaku, per cui però sarebbe ancora presto per decidere. Il futuro del belga a Milano è legato infatti alle prestazioni nella seconda parte di stagione, dopo il lungo infortunio. Senza dimenticare che a giugno per l'olandese potrebbe scatenarsi un'asta milionaria. Sulle sue tracce infatti ci sono anche Tottenham, United e Bayern Monaco.