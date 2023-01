Dalla Spagna – Non solo big di Premier: per Dumfries spunta anche il Barcellona

Si aggiunge una nuova pretendente all'olandese?

Pietro Magnani

Spuntano una dopo l'altra le pretendenti per Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter che si è messo parecchio in mostra al Mondiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional infatti, sul calciatore sarebbe piombato anche il Barcellona.

Il parco esterni dei blaugrana infatti non convince Xavi, che vorrebbe qualcuno con caratteristiche diverse, più fisiche. Secondo il quotidiano, il Barca avrebbe già fatto dei passi avanti tramite Frankie de Jong, compagno di nazionale di Dumfries. La dirigenza non solo avrebbe chiesto informazioni sull'esterno nerazzurro, ma avrebbe anche chiesto a de Jong di tastare il terreno per un eventuale passaggio in blaugrana.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Lo scenario di un passaggio di Dumfries al Barcellona pare, al momento, piuttosto improbabile. In primis perché Dumfries sembra tutto fuorché il giocatore raffinato, delicato e tecnico che da sempre è nelle corde del club catalano e del tecnico Xavi. In secondo luogo per i rapporti non proprio idilliaci tra le due società: dopo il doppio confronto di Champions ed i piagnistei blaugrana, l'Inter non sarebbe certamente così ben disposta. Infine per una questione economica.

Il Barcellona, complice proprio l'eliminazione dalla Champions, non versa in buonissime acque. Ha ipotecato buona parte del proprio futuro per un presente al momento piuttosto deludente. Pensare che dopo un mercato faraonico, molto al di sopra delle proprie possibilità, possa investire nuovamente 60 milioni per Dumfries, pare francamente piuttosto difficile. Molto più plausibile che a comprare l'esterno possa essere qualche ricchissimo club di Premier, Chelsea in primis.