Dove vedere Inter-Napoli: diretta TV e streaming del match

Le informazioni necessarie per seguire il match

Dopo la lunga sosta per le nazionali impegnate al Mondiale, torna la Serie A e torna in campo l'Inter. I nerazzurri, dopo la vittoria nell'ultimo turno contro l'Atalanta e le buone indicazioni ottenute nelle amichevoli invernali, proveranno a fermare l'inarrestabile capolista Napoli. Gli uomini di Inzaghi affronteranno a San Siro quelli di Spalletti il 4 gennaio alle ore 20.45.

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo , affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.