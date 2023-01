Inter, Brozovic ancora a parte: niente Napoli per il croato

Il centrocampista, già assente per diverse settimane nella prima parte di stagione, non sarà quindi presente nella ripresa del campionato contro il Napoli. In forse anche la presenza alla partita successiva, contro il Monza. Come riportato da Tuttosport infatti, Brozovic continua a lavorare a parte e, nonostante il problema sia di entità minore, lo staff medico nerazzurro non vuole giustamente correre rischi. Si tratta infatti del secondo problema in breve tempo nella stessa zona del corpo, meglio quindi non forzare rischiando di peggiorare la situazione.