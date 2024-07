L’Inter in chiusura per Cabal: manca solo l’ultimo sì

Da diversi giorni, Juan David Cabal è diventato l’obiettivo principale dell’Inter per sopperire all’assenza dell’infortunato Buchanan. La trattativa per il difensore colombiano del Verona è nel vivo e la chiusura potrebbe arrivare presto.

Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come il club nerazzurro abbia ormai raggiunto l’accordo sia con il Verona che con l’entourage del giocatore. Per l’accelerata definitiva, allora, mancherebbe solamente il sì di Oaktree all’esborso da circa 10 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Il via libera all’acquisto di Cabal non dovrebbe incontrare l’opposizione della proprietà americana, essendo proprio quest’ultima ad avvallare investimenti per profili giovani, preferito ad altre opzioni, meno onerose a livello economico, ma non in linea con i nuovi parametri di mercato di Oaktree.