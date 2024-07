Visite mediche ok per l’attaccante: manca solo la firma

Prosegue il mercato in uscita dell’Inter, con diversi giocatori di rientro dai prestiti ai quali si sta cercando una nuova sistemazione. Sopratutto per quanto riguarda l’attacco, gli elefanti nella stanza sono Joaquin Correa, ai margini del progetto, e Valentin Carboni, potenziale fonte di introiti da reinvestire. Nel frattempo, però, i nerazzurri hanno concluso altre operazioni.

Come quella per Sebastiano Esposito, ormai a un passo dall’Empoli. Come riportato da Nicolò Schira, l’attaccante classe 2002 avrebbe già svolto nella giornata di ieri le visite mediche e il suo trasferimento sarebbe questione di ore. Oggi, infatti, dovrebbero arrivare la firma e l’ufficialità.

L’accordo per il trasferimento di Esposito sarebbe arrivato sulla base di un prestito annuale, con diritto di riscatto a favore del club toscano.