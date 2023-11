L’Inter presente alla finale di Copa Libertadores: pronta a scovare talenti

Nella giornata di ieri si è disputata la finale di Copa Libertadores tra il Boca Juniors e la Fluminense di Marcelo e dell’ex Inter Felipe Melo, vinta dai brasiliani. Presente al Maracanà anche Dario Baccin, vice d.s. nerazzurro. Il vice di Beppe Marotta, come riporta la Gazzetta dello Sport, resterà in Sudamerica per qualche giorno, con l’obiettivo di visionare i migliori talenti del continente in ottica Inter.

Nello specifico, come si legge sulla Rosea, sono stati questi i giocatori seguiti nella gara di ieri: “I prospetti giudicati più interessanti degli osservatori dei grandi club europei sono considerati nel Boca i difensori Nicolas Valentini (2001) e Aaron Anselmino (2005), la mezzala Valentin Barco (2004), l’esterno destro Marcelo Weigandt (2000) e i centrocampisti Cristian Medina (2003) ed Ezequiel Fernandez (2002). Nel Fluminense invece l’attaccante Kennedy (2002)”.

L’opinione di Passione Inter

La storia dell’Inter vede diversi colpi fatti dal Sudamerica, in particolare dall’Argentina. L’ultimo di questi è stato Lautaro Martinez dal Racing Club. Lo stesso club di Diego Milito che ha regalato ai nerazzurri la sua stella e il suo attuale Capitano. Venticinque milioni spesi benissimo, per un tipo di colpo che i nerazzurri dovrebbero provare nuovamente.