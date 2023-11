Verso Salisburgo-Inter: Inzaghi valuta il turnover e recupera Arnautovic

Dopo la grande prestazione su un campo difficile come quello di Bergamo, Simone Inzaghi e i suoi dovranno subito concentrarsi sulla Champions League. L’Inter affronterà mercoledì il Salisburgo in trasferta, con l’obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi, magari con la prima posizione. Il tecnico nerazzurro valuta un turnover ragionato considerando i vari impegni.

Secondo quanto riporta Sky Sport sono diversi i giocatori che scalpitano per una maglia da titolare. Tra questi c’è sicuramente Alessandro Bastoni che ha riposato nella sfida contro l’Atalanta. Riprenderà il suo posto da braccetto sinistro, mandando in panchina uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Possibile riposo anche per Barella dopo i 90 minuti a Bergamo, che sarà sostituito da Frattesi. Probabile chance anche per Carlos Augusto, da valutare un cambio anche in attacco: Sanchez ha voglia di ripetere il gol dell’andata. Dovrebbe tra l’altro tornare tra i convocati Marko Arnautovic, dato che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Chiaramente sarà indisponibile Pavard, con Darmian che tornerà titolare nei 3 dietro.