Oristanio si gode il periodo di forma: assist oggi contro il Genoa

Gaetano Oristanio sta attraversando un buon momento di forma. Nell’ultima gara di Serie A aveva trovato il suo primo gol in Campionato nella vittoria in rimonta per 4-3 del Cagliari contro il Frosinone. Gara importante, che può aver dato una svolta alla stagione dei sardi a quella del classe 2002 in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dall’Inter.

Claudio Ranieri ha cambiato gli 11 titolari, non affidandosi a una punta di peso in attacco. Nel 4-3-1-2 utilizzato dal Cagliari oggi, Oristanio è stato schierato dal primo minuto in coppia con Zito Luvumbo. Mossa che ha pagato. A inizio secondo tempo ha trovato il gol del vantaggio Nicolas Viola, su assist dell’attaccante classe 2002. Poco più di un’ora in campo prima di lasciare il posto ad Andrea Petagna che ha servito invece l’assist per il gol del 2-1 realizzato dall’altro ex nerazzurro Gabriele Zappa.



Buona prestazione del canterano nerazzurro, che oltre al passaggio chiave ha dato una grande mano in fase difensiva. Cinque contrati a terra vinti, un pallone intercettato e due falli subiti grazie al suo dribbling e alla sua velocità. Seconda presenza consecutiva dopo quella in Coppa Italia nella vittoria contro l’Udinese, dove invece è stato schierato come trequartista. È il suo momento e se lo sta prendendo.



Le parole di Ranieri

Lo stesso tecnico del Cagliari ci ha tenuto a sottolineare la sua prestazione: “Oristanio si stava sacrificando molto, loro ci hanno messo in difficoltà su calcio di punizione. Oggi devo menzionarlo, perché è stato molto bravo a fare l’assist per Viola, ed è stato meno egoista”.