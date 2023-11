Stankovic, che crescita! L’Inter ha in casa il portiere del futuro

Dejan Stankovic ha regalato gioie ai tifosi nerazzurri, con quella 5 sulla schiena è stato in grado di segnare gol incredibili, tra cui quello indimenticabile da centrocampo contro lo Schalke 04 con un certo Manuel Neuer in porta. Oltre al passato, Deki ha lasciato anche due giovani talenti al club nerazzurro: si tratta di Aleksandar, capitano della Primavera, e di Filip, portiere in prestito alla Sampdoria.

I NUMERI

La stagione del club blucerchiato sta andando male, sotto le aspettative. Al momento sono infatti al 16esimo posto con appena 10 punti in 12 gare. Dopo un inizio complicato per il portiere classe 2002, sicuramente non aiutato dalla squadra, le sue prestazioni stanno crescendo di partita in partita. Continuità che ha trovato avendo fatto suo il ruolo di portiere titolare, disputando finora 11 partite. Nell’ultima gara si è reso protagonista, contribuendo alla vittoria per 1-0 contro il Palermo, al momento invece quinto, facendo un vero e proprio miracolo su Mancosu. Si è trattato del suo secondo clean sheet stagionale, dopo quello contro il Cosenza nella vittoria per 2-0.

Contro i calabresi, Sofascore ha dato un 8,2 come valutazione a Stankovic. Cinque parate effettuate, tutte da dentro l’area di rigore, che hanno concesso ai blucerchiati di ritrovare la vittoria. Tra queste anche un grande salvataggio. che ha impedito agli ospiti di riaprire il match. Contro il Palermo è stato tra i protagonisti: 4 parate, di cui 3 dentro l’area, mantenendo la porta inviolata a consegnando così i 3 punti alla Sampdoria contro una delle migliori squadre della Serie B. I rosanero sono infatti il terzo miglior attacco del Campionato cadetto con 17 reti in 12 gare.

FUTURO

Ovviamente il livello della Serie B non è paragonabile agli impegni che sostiene e dovrà sostenere l’Inter. Ciò che è sicuro però è che, dopo le due stagioni passate in Olanda al Volendam dove aveva fatto bene, Stankovic sta continuando la sua crescita anche in Italia, nonostante le difficoltà della squadra allenata da Andrea Pirlo. Con Sommer che ha comunque 34 anni e la situazione di Audero ancora da valutare, il portiere classe 2002 potrebbe essere una buona soluzione in casa per il futuro.