Una giornata da ricordare, per lui ed il suo Cagliari. Nella clamorosa rimonta da 0-3 a 4-3 della formazione sarda sul Frosinone, prima volta nella storia della Serie A che una squadra ribalta un tale punteggio dopo il 70°, a dare il via alla rincorsa rossoblu è Gaetano Oristanio, talentuoso centrocampista offensivo di proprietà dell’Inter che si trova in prestito proprio al Cagliari.

