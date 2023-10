Tensione per il ritorno di Lukaku a San Siro: decisione drastica dell’Inter

Sono ore molto calde quelle che precedono il fischio iniziale di Inter-Roma, una delle gare più attese dai tifosi nerazzurri, soprattutto quelli della Curva Nord, che preparano da tempo un’accoglienza… ‘speciale’ per il ritorno di Lukaku da avversario. Dopo il caso dei fischietti vietati, che comunque dovrebbero essere introdotti lo stesso all’interno dell’impianto, le parole del tecnico giallorosso Mourinho e del Ds Tiago Pinto hanno ulteriormente acceso l’attesa, con la sponda interista che invece sta cercando di stemperare. Così, dopo aver saltato la conferenza stampa e l’intervista alla vigilia della partita, l’Inter ufficialmente non parlerà neanche nell’immediato pre-gara. Nessuno dei tesserati nerazzurri dunque parlerà ai microfoni dei cronisti come invece di solito accade nell’avvicinamento al fischio iniziale. La volontà è quella di concentrarsi sulla partita per evitare di alimentare ulteriormente le questioni extra-campo.