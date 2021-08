GdS – L’Inter non perde di vista Correa e Insigne: cosa cambia per Inzaghi

Oggi è atteso un importante assalto a Duvan Zapata

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Passione Inter, quella odierna potrebbe essere una giornata chiave per l'affare Duvan Zapata grazie alla presenza dei suoi agenti in Italia. Il centravanti colombiano attualmente è divenuto l'obiettivo numero uno dei nerazzurri, ma la resistenza ad oltranza dell'Atalanta potrebbe far cambiare i piani della dirigenza interista. Per questo motivo Marotta e Ausilio non hanno perso di vista neanche per un attimo altri due profili come Correa e Insigne, entrambi molto diversi sia per caratteristiche che per ruolo ricoperto in campo.