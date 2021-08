Mercato – L’Inter prepara 30 milioni per Zapata: la posizione dell’Atalanta

L'attaccante colombiano spinge per provare una nuova esperienza

In modo particolare bisognerà prestare attenzione alla giornata odierna, nella quale sono attesi gli agenti di Zapata in Italia per fare chiarezza sul futuro dell'attaccante. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'Inter - con i soldi incassati da Lukaku - sarebbe disposta ad offrire ben 30 milioni di euro all'Atalanta, più eventuali bonus per arrivare alla cifra richiesta dai bergamaschi. I Percassi in realtà non vorrebbero cedere il proprio centravanti a pochi giorni dal via alla nuova stagione, ma la spinta del colombiano potrebbe risultare decisiva.