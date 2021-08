GdS – L’Inter si avvicina a Correa, ma il sogno resta Vlahovic con l’extra-budget

Sono questi i due profili per i quali il club sta lavorando nelle ultime ore

Nelle ore in cui l'Inter sta per chiudere l'inseguimento ad Edin Dzeko, l'instancabile lavoro di Marotta e Ausilio procede comunque spedito per cercare di rinforzare ulteriormente l'attacco nerazzurro. Come scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, dopo aver praticamente chiuso in entrata per l'attaccante bosniaco come sostituto di Romelu Lukaku, il primo obiettivo rimare Joaquin Correa dalle Lazio, gradito ad Inzaghi e parecchio vicino secondo le ultime informazioni di mercato.