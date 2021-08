GdS – Inter, oggi atteso Dzeko a Milano: i dettagli dell’accordo

L'attaccante bosniaco scelto per sostituire Romelu Lukaku in attacco

Antonio Siragusano

Non è più un mistero che la maglia numero nove dell'Inter passerà ufficialmente nel giro di poche ore dalle spalle di Romelu Lukaku a quelle di Edin Dzeko. Da un gigante ad un altro, giusto con qualche anno di differenza, ma probabilmente la stessa voglia di far bene in un ambiente che oggi esige risposte importanti dopo un'estate ad altissima tensione. Quello del centravanti bosniaco non sarà comunque l'unico innesto di mercato del reparto avanzato, visto che dalle parti di Viale della Liberazione si fanno ancora i nomi di Dusan Vlahovic e Joaquin Correa.

Una trattativa insolitamente molto rapida e senza intoppi, quella portata avanti da Inter e Roma per Edin Dzeko. I giallorossi, che hanno subito trovato in Tammy Abraham del Chelsea il sostituto ideale per l'attaccante bosniaco, si accontenteranno di un'offerta poco inferiore ai due milioni di euro più bonus in caso di qualificazione in Champions League, necessaria per evitare una minusvalenza.

Come riferito da La Gazzetta dello Sportnell'edizione di questa mattina, per quanto riguarda l'intesa tra nerazzurri e calciatore, invece, l'accordo prevede un contratto biennale da 5 milioni netti più bonus a stagione. Il bosniaco, che ieri è rientrato a Roma, quest'oggi dovrebbe essere a Milano per svolgere le visite mediche: ultimo atto prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter.