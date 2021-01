TS – Inter, Damsgaard conferma le buone impressioni di Marotta e Ausilio

Grande protagonista in occasione della seconda rete della Sampdoria con il suo assist per Keita, Mikkel Damsgaard nel match di ieri contro l’Inter aveva tutti gli occhi puntati addosso. Marotta e Ausilio, che avevano già letto dei report molto positivi nei suoi confronti stilati negli scorsi mesi da 007 nerazzurri, nella sfida di Marassi hanno confermato le buonissime impressioni che gli erano state trasmesse.

Il centrocampista 2000 in questa stagione con la Sampdoria sta mettendo in evidenza tantissimi punti di forza, distinguendosi soprattutto per la grande duttilità in campo. Ieri, ad esempio, è stato utilizzato da Claudio Ranieri da trequartista alle spalle di Keita, ma ha già dimostrato di sapersi disimpegnare anche nel ruolo di centrale di centrocampo e di esterno. Non è un caso se una delle migliori giocate della sua partita sia nata infatti da una cavalcata sulla fascia destra che ha sorpreso la retroguardia nerazzurra.

