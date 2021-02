TS – L’Inter ha in pugno de Paul. Suning e futuro: il punto della trattativa con l’Udinese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter continua ad avere in pugno sul mercato Rodrigo de Paul. L’intesa con l’Udinese per il centrocampista argentino e il suo entourage è stata raggiunta da tempo, se Suning non avesse dovuto fare i conti con i tanti problemi emersi nelle ultime settimane, l’ex Valencia sarebbe potuto pure arrivare nella finestra invernale.

Resta da capire, anche in virtù di quello che sarà il futuro societario dell’Inter, se l’accordo verrà mantenuto o se de Paul andrà in un’altra grande squadra. Lo stesso discorso vale anche per Musso, portiere argentino da due anni nel mirino della dirigenza nerazzurra come possibile erede di Handanovic.

