Inter-Genoa, Sensi verso il forfait. Oggi la decisione di Conte: torna con il Parma?

Slitta ancora il rientro di Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente l’ex Sassuolo prenderà parte alla sfida di campionato in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Genoa.

Il suo nome infatti potrebbe non comparire nella lista dei convocati, Sensi anche ieri ha infatti svolto un lavoro personalizzato. Oggi Conte e lo staff tecnico decideranno se farlo allenare in gruppo: visti comunque i precedenti è plausibile che il rientro avvenga nel turno infrasettimanale in programma contro il Parma.

