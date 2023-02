L’Inter e De Vrij si riavvicinano: rinnovo in arrivo

L'olandese rimarrà importante per il progetto

Una delle "grane" in casa Inter potrebbe essere vicina alla soluzione. Stefan De Vrij infatti, nonostante nelle ultime due stagioni non abbia garantito un rendimento eccelso, sembra ormai ad un passo dal rinnovo.

Come riportato da Tuttosport infatti, le trattative con il suo agente, Pastorello, starebbero andando piuttosto bene. A differenza di quanto accaduto con Skriniar, il clima è piuttosto disteso e, al netto di qualche vaga sirena estera, l'intenzione è sempre stata quella di proseguire insieme. L'Inter avrebbe messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno alle stesse cifre attuali, ma non è da escludere che possa diventare un triennale secco.