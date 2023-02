Pavard non tramonta: pista calda per la difesa dell’Inter

Appurato che Skriniar a giugno lascerà l'Inter, il club nerazzurro ha iniziato a setacciare il mercato in cerca di occasioni per sostituirlo. L'idea però al momento, più che quella di un centrale di ruolo come lo slovacco, è quella di inserire in rosa un jolly difensivo, in grado sia di fare il braccetto che l'esterno. Una versione "potenziata" di Darmian insomma.