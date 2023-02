Lukaku, il prestito bis è sempre più a rischio: serve una svolta

Big Rom rischia seriamente di tornare al Chelsea

Pietro Magnani

Il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku sembrava per tutti una formalità già lo scorso agosto. Dopo un anno di "esilio" al Chelsea, il ritorno all'Inter sembrava la parabola del "figliol prodigo". Tuttavia siamo così sicuri che il belga rimarrà anche il prossimo anno in nerazzurro?

Inter e Chelsea hanno già un accordo di massima per prolungare di un altro anno il prestito dell'attaccante, per poi valutare a fine 2024 il da farsi per un eventuale riscatto. Tuttavia il suo rendimento decisamente sottotono ed i tanti infortuni, stanno facendo storcere il naso a diversi tifosi e non solo. Anche nella dirigenza infatti ci sono diverse perplessità sulla bontà dell'operazione. Secondo Corriere dello Sport, al momento l'idea è quella di rispedirlo al mittente a fine stagione e di non trattenerlo. Affetto e riconoscenza nel calcio infatti lasciano il tempo che trovano, bisogna garantire risultati. Proprio quello che, al momento, Lukaku non ha saputo ancora fare.

A meno di un'inversione di tendenza importante nell'ultima parte di stagione quindi, le probabilità di una estensione del "Lukaku Bis" paiono molto scarne.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Era scontato che dopo una stagione tanto deludente e travagliata sarebbero emersi grossi dubbi su Big Rom. Il suo prestito è costato parecchi soldi all'Inter, quelli che avrebbero potuto garantire l'arrivo di Dybala. Non si può sapere come sarebbe andata, ma visto l'apporto praticamente nullo di Lukaku, non è difficile pensare che l'argentino avrebbe fatto molto meglio. Romelu ha ancora 4 mesi per fare cambiare idea all'Inter, ma senza un'inversione di tendenza molto importante, il suo destino sembra segnato. Il club non ha soldi da sprecare e quelli che sarebbero destinati al suo prestito potrebbero essere investiti decisamente meglio.