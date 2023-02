Lukaku-Barella torna il sereno: l’Inter però valuta provvedimenti

Multa in arrivo per entrambi?

Pietro Magnani

Il litigio tra Lukaku e Barella durante Sampdoria-Inter ha calamitato l'attenzione di tutti i media, mandando in brodo di giuggiole chi non aspettava altro che un passo falso per mettere in croce l'Inter. La questione sembra apparentemente risolta, con i due che hanno fatto pace. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi potrebbero arrivare dei provvedimenti da parte della società, che, ovviamente, non ha gradito quanto successo.

Oggi i dirigenti dovrebbero essere al completo ad Appiano Gentile per confrontarsi sulla questione con lo staff al completo. Qualcosa di simile non deve capitare più, specie quando, come in questo caso, appesantisce il clima nella squadra e inevitabilmente influisce negativamente sul risultato.

Il club quindi oggi deciderà se multare Barella e Lukaku per quanto successo, creando dunque un precedente per evitare che si ripeta di nuovo qualcosa di simile, oppure no, cercando di concentrare ogni sforzo sulle prossime partite, Udinese e Porto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Va detto però che non è la prima volta che Barella, con le sue sbracciate ed i suoi isterismi, "becca" i compagni. Anche questo, nella decisione finale, potrebbe incidere. Quale che sia la scelta comunque, bastone o carota, bisogna lavorare in maniera importante dal punto di vista psicologico. Finora Inzaghi è sembrato un allenatore molto preparato, ma non un grande motivatore. E storicamente all'Inter per rendere al massimo serve un condottiero carismatico. Riuscirà Inzaghi a gestire il nervosismo che serpeggia in squadra oppure no? Finora, in stagione, da questo punto di vista ha sempre fallito.