Martina Napolano

La competizione più seguita in Italia impazza e i tifosi non mancano di sostenere le loro squadre. Chi con cori allo stadio e chi con like sotto i post della pagina ufficiale, i tifosi veri sostengono la loro squadra in tutto e per tutto.

Il Napoli è per ora in testa, seguito da Juventus, Milan, Inter e Lazio. Dietro, tante squadre dalla lunga storia sgomitano per provare a guadagnare punti e scalzare chi sta sopra nella classifica da quella posizione di vantaggio.

Le società sono in pieno calciomercato e chissà se vedremo dei colpacci che possono ribaltare gli equilibri delle squadre.

E ora un po’ di sane previsioni: chi vincerà lo scudetto della Serie A 2022-2023?

Napoli: la favorita di questo campionato — Seppur il pallone sia rotondo e le cose possano sempre andare in modo diverso, è evidente come il Napoli abbia saputo mettere insieme una squadra che funziona bene, che segna e regala emozioni ai suoi tifosi, oltre che uno spettacolo tecnico difficile da criticare anche da parte di chi tifoso del Napoli non è.

La rivincita della squadra partenopea non è, in realtà, una novità: negli ultimi anni, la società di De Laurentiis ha saputo dare sfoggio di grandi talenti, effettuando acquisti e vendite vantaggiose sia per il bilancio finanziario sia per la rosa della squadra in campo.

Il Napoli resta la favorita, con un buon numero di punti di distacco dalla seconda classificata. Le quote scommesse serie A per la stagione 2023 lo testimoniano, con il Napoli che si attesta attorno a 1.70, segnando dunque definitivamente chi è in testa alla classifica delle squadre favorite.

Milan e Inter: le contendenti a pari merito — In seconda posizione a pari merito troviamo Milan e Inter: le due squadre di Milano, di cui una vincitrice dello Scudetto 2022 e l’altra arrivata in seconda posizione.

Le due squadre che infiammano uno dei derby più attesi e combattuti di tutta Italia hanno dato spettacolo e nel 2023 sono ancora presenti sul podio. Le quote che le danno come vincitrici dello scudetto 2023 si attestano attorno ai 5.75 punti.

Tuttavia, c’è ancora uno scarto di almeno due partite da recuperare con il Napoli, che quest’anno è partito forte e finora ha incassato bene l’amara sconfitta contro l’Inter.

Roma: l’obiettivo è la Champions — Secondo quanto dichiarato da Candela, la Roma non è stata costruita per vincere lo scudetto, bensì per partecipare alla Champions League.

Questa affermazione lascia intendere molte cose a chi ha le orecchie per farlo. La Roma difficilmente riuscirà a portare a casa lo scudetto 2023, dato il divario in termini di punti che la separa dal Napoli prima classificata e dall’Inter e Milan in seconda posizione.

Le quote parlano chiaro: chi decide di puntare sulla vittoria dello scudetto da parte della Roma incasserà una quota di 50. L’esito sfavorevole è confermato dagli obiettivi di Champions, visti come una priorità sopra lo scudetto.

Lazio: un difficile rientro — Se la Roma quotata a 50 è già di per sé difficile che rientri, la Lazio ancora meno: la sua quota si attesta attorno ai 66 punti e la dice lunga sull’effettiva capacità della squadra di rientrare sul podio.

Reduci dalla sconfitta deludente con il Lecce, il Lazio deve rimboccarsi le maniche ancora di più per poter prendere nuovamente parte alla sfida per lo scudetto 2023. Ma deve farlo anche per lo stesso obiettivo della Roma: un posto tra i gironi di Champions.

Insomma, la Lazio deve dare spettacolo o rischia di restare indietro dai campionati più importanti d’Europa.

Napoli, Inter e Milan si contendono lo scudetto 2023 — Insomma, sul podio vediamo le due squadre della Madonnina e il team partenopeo che sgomitano per accaparrarsi punti e provare a vincere questo scudetto 2023.

Le partite infiammano e la sfida è ancora aperta, grazie al risultato dell’1-0 che l’Inter ha strappato meritatamente alla squadra vesuviana in data 4 gennaio 2023. L’anno è cominciato bene, ma bisogna vedere se la squadra nerazzurra guidata da Inzaghi saprà cambiare atteggiamento e continuare a giocare in modo aggressivo e capace di totalizzare reti e punti importanti.

Di contro, il Milan è alle calcagna e non accenna minimamente ad arrestare il suo tentativo di strappare la vittoria alle altre due squadre e portare nuovamente a casa lo scudetto, replicando l’impresa del 2022 che ha visto così tanti tifosi scendere a festeggiare per le strade di Milano.

Ci sono ancora tante partite da giocare e numerosi eventi di calciomercato da seguire; perciò, attendiamo e godiamoci le partite in vista della fine di questa stagione 2023.