Mercato – Inter, per il dopo-Handanovic sondaggio anche per Donnarumma: nessun discorso aperto

Qualche fatto da mettere in riga: Gianluigi Donnarumma ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2021, e sta trattando il rinnovo con i rossoneri. Chiede 10 milioni netti a stagione e i rossoneri possono scegliere di accontentarlo. L’Inter è alla ricerca di un portiere per il dopo-Handanovic, e i nomi in cima alla lista del club nerazzurro sono altri. Donnarumma, infine, ha estimatori in tutta Europa. Questi sono i fatti da cui partire, cui ora si aggiunge un retroscena: e cioè che – pare – l’Inter, un paio di domande a Raiola per il portiere del Milan le abbia fatte. Il dato da memorizzare, per ora, è solamente questo.

Tocca specificare: al momento non è in piedi una trattativa tra Inter e Milan – né tra Inter e Raiola – per Donnarumma, e probabilmente non ce ne sarà mai una, anche perché il rinnovo col Milan va avanti spedito. Ma ci sono state le domande, c’è stato il sondaggio: la notizia si ferma qui, e probabilmente non darà ulteriori sviluppi. Si tratta di semplici dinamiche di mercato: provarle tutte, per non sbagliare. Sul taccuino rimangono i nomi di Musso, Meret, Cragno e da oggi anche Rui Silva. I tentativi – quelli veri – l’Inter li effettuerà lì.

