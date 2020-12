Mercato – L’Inter fiuta l’occasione Gomez: all’Atalanta può finire uno tra Gagliardini e Ranocchia

Le voci di un possibile e remoto riallacciamento dei rapporti tra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez, trapelate nei giorni scorsi, sono regolarmente rientrate: i due sono ancora in guerra totale all’Atalanta e il Papu rimane sempre in uscita da Bergamo, allarme rientrato. A riferirlo è l’agenzia ANSA, che spiega come – tra i due – sia anzitutto Gasperini a non volere più Gomez in squadra: e la sopra citata agenzia di stampa, poi, procede a illustrare una trama di mercato che prenderebbe le sue mosse proprio dalla guerra in casa Atalanta e che coinvolgerebbe a stretto giro di posta proprio l’Inter.

Si legge, infatti, di come Marotta – che fiuta l’occasione e che spera di temperare l’onerosità dell’affare – sarebbe pronto a offrire al club orobico un profilo che possa fare al caso di Gasperini: e i nomi in ballo sono in particolare due. Il primo è quello di Roberto Gagliardini, ex atalantino e possibile cavallo di ritorno, che però con Conte si sta ritagliando sempre più un suo spazio e per il quale sono stati già effettuati i primi abboccamenti sul rinnovo. Il secondo nome – più spendibile, e non sgradito a Percassi – è quello di Andrea Ranocchia.

