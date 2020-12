Inter, buone notizie dall’infermeria: si avvicina il rientro di Sanchez

Ottime notizie dall’infermeria per l’Inter di Antonio Conte. Una delle principali risorse dei nerazzurri per dare un tocco di imprevedibilità e sbloccare le partite più rognose, Alexis Sanchez, sembra infatti vicino al rientro in campo.

Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, il cileno sta dando ottimi segnali di recupero dal recente infortunio muscolare e scalda i motori per rientrare a pieno regime. Oggi si è allenato insieme ai lungo degenti Andrea Pinamonti e Matias Vecino, anch’essi in procinto di terminare finalmente i rispettivi stop, ma già tra un paio di giorni dovrebbe ritornare a disposizione di Conte per l’assalto alla vetta della classifica.

