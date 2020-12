TS – Per il centrocampo piace Duncan. Scambio con Nainggolan? L’Inter studia il colpo

E’ una giornata importante per l’Inter. Nel summit tra Antonio Conte e la dirigenza si parlerà principalmente di mercato e in particolare il centrocampo potrebbe essere un reparto piuttosto movimentato. Secondo quanto riportato dal Tuttosport, un nome che piace ai nerazzurri è quello di Alfred Duncan, che già in passato ha vestito la maglia della Beneamata. Conte lo stima da sempre e la sua stagione alla Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi.

Per il ghanese, sono appena 4 le presenze in campionato, per un totale di 161′. E’ arrivato dal Sassuolo per 17 milioni di euro, firmando un contratto da 1,3 milioni a stagioni fino al 2024 ed ora rappresenta un’occasione per l’Inter. L’dea di Marotta è quella di uno scambio con Nainggolan, che rientrerebbe anche nelle linee guida dettate dalla Cina. Il belga però, preferisce Cagliari come destinazione e l’alternativa potrebbe essere quella di un prestito a 18 mesi con diritto di riscatto, che diventi obbligo a determinate condizioni.

Nonostante il suo passato nelle giovanili dell’Inter, Duncan ha 27 anni e non rientrerebbe più nella lista Uefa come vivaio del club. Nonostante questo, però, è un nome che piace e al momento rappresenta un’occasione per Antonio Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<