Verso Inter-Crotone, riprendono gli allenamenti ad Appiano: nuovi test per Sanchez

Dopo i cinque giorni di riposo concessi da Antonio Conte, l’Inter torna ad allenarsi. Per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento in cui i nerazzurri dovranno scaldare i motori in vista della sfida di domenica contro il Crotone e dei prossimi impegni ravvicinati in campionato e in Coppa Italia. Prima però i calciatori verranno sottoposti a un doppio giro di tamponi. Occhi puntati su Alexis Sanchez che cercherà di recuperare per la partita di domenica.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, il cileno è stato costretto a saltare le ultime partite con Napoli, Spezia e Verona per l’infortunio muscolare agli adduttori rimediato contro il Cagliari. Conte spera di poter fare affidamento subito su di lui, così da poter far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez.

